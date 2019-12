Pomogli poszkodowanej w kolizji. Kobieta postanowiła podziękować

Bycie policjantem to nie jest łatwy "kawałek chleba". Jednak praca dla drugiego człowieka przynosi sporo satysfakcji. Przekonali się o tym dwaj mundurowi z Mrągowa.

Policjanci z mrągowskiej komendy pracowali na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem pieszej. Kobieta uczestnicząca w kolizji postanowiła im za to podziękować.



- Asp. Mariusz Kapuścinski i sierż. szt. Paweł Jabłoński to policjanci ogniwa ruchu drogowego mrągowskiej komendy. 4 grudnia około godziny 16.00 otrzymali informację o zdarzeniu do którego doszło na ulicy Piaskowej w Mrągowie. Po przyjeździe pod wskazany adres funkcjonariusze ustalili, że rowerzysta poruszający się po chodniku nieoświetlonym jednośladem potrącił pieszą. Kobieta została przewieziona do miejscowego szpitala na badania. Na szczęście nie doznała poważnych obrażeń. 18 grudnia na ręce komendanta mrągowskiej jednostki przekazała podziękowania za szybką i profesjonalną pomoc ze strony funkcjonariuszy - informuje asp. Dorota Kulig, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.



- Szybka pomoc panów policjantów uratowała mi życie. Jestem pełna podziwu dla profesjonalizmu panów policjantów i za ich życzliwą postawę. Panu Komendantowi gratuluję wyboru właściwych ludzi, którzy przynoszą chlubę policji - napisała w podziękowaniu pani Ewa.



Wojciech Caruk