Orkiestra czerwonych serc zagra na rekord?

W najbliższą niedzielę, 12 stycznia w na ulicach polskich (i nie tylko) miast, miasteczek i wsi zaroi się od wolontariuszy z puszkami i czerwonymi serduszkami. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra również w powiecie mrągowskim.

Na "naszym" terenie oficjalnie zarejestrowano trzy sztaby 28. Finału - w Mrągowie, Mikołajkach i Pieckach.



Dwanaście miesięcy temu sztab w Mrągowie zebrał prawie 90 tysięcy złotych, bijąc swój rekord z 2018. W tym roku od rana na ulicach Mrągowa, Sorkwit i okolicznych miejscowości o jeszcze lepszy wynik postara się ponad 200 wolontariuszy uzbrojonych w 120 puszek. Ponad 100 kolejnych będzie pracowało przy finałowych wydarzeniach. - Kwestujących zobaczymy w dniu finału, w takich miejscowościach jak: Sorkwity, Kozłowo, Rybno, Warpuny, Zyndaki, Dłużec, Boże. Tradycyjnie w mrągowskim sztabie są również wolontariusze z Wilkowa, czyli spoza powiatu - mówi Robert Wróbel, Szef Sztabu. W artystycznej części finału (sala widowiskowa/CKiT) zaprezentują się przedszkolaki, uczniowie szkół, grupy artystyczne, soliści i zespoły, młodsi i starsi... czyli BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!! Początek o godz. 12.00. Występy przeplatane będą licytacjami. Odbędzie się również orkiestrowy kiermasz Biblioteki Miejskiej oraz kiermasz ciast Mrągowskiego Uniwersytetu III Wieku (w holu CKiT). Wieczorem nie zabraknie tradycyjnego "Światełka do nieba". O godz. 19.00 w restauracji "Ceglana" wystąpi dziewięciu komików ze swoimi standupowymi programami.



Spontaniczną imprezę z tej okazji szykują też mrągowskie morsy. O godz. 11.00 zapraszają chętnych na plac straży pożarnej przy ul. Oficerskiej, skąd wystartuje IV Bieg do Przerębla. Uczestnicy pobiegną promenadą do Ekomariny. Tam odbędzie się kąpiel morsów i charytatywny piknik przy ognisku.





W Mikołajkach rok temu zebrano ok. 35 tys. zł. Jak będzie w tym roku? Od godz. 9. w Hali Sportowej odbędzie się X Halowy Turniej Piłki Nożnej „Gramy Bez Napinki”, organizowany przez MKS Kłobuk Mikołajki. Ale główne wydarzenia związane ze zbiórką pieniędzy tradycyjnie będą miały miejsce w Centrum Kultury Kłobuk. Od godz. 15.30 na scenie wystąpią uczniowie ze szkół gminnych, Roman Tkaczyk,Three Generations, Seventy Seven i Aniołki Magnusa. W programie nie zabraknie też oczywiście licytacji i zbiórki na rzecz zwierząt. Będzie też nowość. - Światełko do nieba w tym roku będzie wyjątkowe, ponieważ... będzie laserowe. Wizualny spektakl, na którym nie ucierpią zwierzęta oraz coś nowego w historii naszego orkiestrowego grania - poinformowali Organizatorzy. Szefem Sztabu w Mikołajkach jest Justyna Kucharczyk.



Wielka Orkiestra po raz kolejny zagra też w Pieckach. Do tej pory wolontariusze grali dla sztabu w Rucianym - Nidzie. W 2019 roku zebrali ponad 8 tysięcy. Tym razem postanowili jednak zalożyć swój własny sztab przy Gminnym Ośrodku Kultury. Na jego czele stanęła Justyna Bzura - Niksa. W bloku artystycznym zaprezentują się m.in.: zespół Wibramfon, wokaliści z GOKSiR i ze Szkoły Podstawowej w Pieckach, zespoły Pieckowianie, Mazurski Ton, Kontrakt. Początek o godz. 13.50. Wcześniej o godz. 12.00 zaplanowano seans filmowy - "Toy Story 4" dla dzieci, a juz po bloku artystycznym przewidziany także seans dla starszych uczestników finału - "Kronika świąteczna". Natomiast już o godz. 10.30 na plaży w Ostrowie Pieckowskim będzie można spotkać morsów.



W Sorkwitach, jak co roku w zbiórkę pieniędzy włączyła się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i strażacy z miejscowej jednostki OSP. Rok temu udało im się zebrać 1500 złotych (z puszek). W najbliższą niedzielę od godz. 10.00 w remizie w Sorkwitach znów zagości WOŚP. Swój program na ten dzień przygotował też Ginny Ośrodek Kultury.





"Wiatr w żagle" - to hasło przyświecające najbliższej edycji WOŚP. Pieniądze będą zbierane dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 12 stycznia 2020 roku.



Wojciech Caruk







28. Finał WOŚP w Mrągowie:



PROGRAM:

11.00 - Orkiestra Dęta Mrongovia

Schola Vocale

Harcerska Akademia Muzyczna

Zumba Power Fit

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Mrągowskie Przedszkola: Kubuś, Stokrotka i Bajka

Zespół Shanty - Kuzyni Neptuna

Solistki z SP nr 1: Weronika Szewczak i Magdalena Nysztal

Grupa Biesiadna Mrągowskiego Uniwersytetu III – go Wieku

Państwowa Szkoła Muzyczna w Mrągowie

Kawałek Mrągowa

15.15 LICYTACJA

Studio Wokalne SUKCES

16. 30 LICYTACJA

Dziecięcy Teatr Ruchu KOSTKA

Grupy taneczne z MDK:

Hip – Hopki, Hip – Hop Kids, Smyki, Family Squad

Grupy taneczne z CKiT:

Mini Flow, Młodsze Flow, Flow, Mrągowska Scena Tańca Współczesnego, Dragons Steps

OKOŁO 18.30 ŚWIATEŁKO DO NIEBA



Serduszko wstępu – 5 zł



19.00 - Stand Up w "Ceglanej"; cegiełka dla WOŚP - 20 zł



28. Finał WOŚP w Mikołajkach:

9.00 - X Halowy Turniej Piłki Nożnej „Gramy Bez Napinki” (hala sportowa)

15.30 - uczniowie ze szkół gminnych

Roman Tkaczyk

Three Generations

Seventy Seven

Aniołki Magnusa

Światełko do nieba





28. Finał WOSP w Pieckach:

10. 30 - morsowanie plaża w Ostrowie Pieckowskim, ognisko i gorąca herbata w domu kultury

12.00 - projekcja filmu "Toy Story 4"

13.50 - Happu Kids

grupa breakdance Mrągowo

przedstawienie podopiecznych ŚDS w Pieckach

piosenki z pokazywaniem

Intro

14.40 - Akcja Licytacja - Główna

Wibramfon

wokaliści GOK

Folk Kapela

Solistki SP Piecki wraz z przedszkolakami ze "Słonecznego Zakątka"

Pieckowianie

Piosenki z jasełek w wykonaniu uczniów z SP Piecki Filia w Krutyni

Mazurski Ton

Kontrakt

18.00 - projekcja filmu "Kronika świąteczna"

W programie również: pierwsza pomoc, licytacja po każdym wystapieniu, malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn, pyszne ciasta ciepła zupa



28. Finał WOŚP w GOK SORKWITY:

GODZ. 10.00 -15.00

WARSZTATY PLASTYCZNE, LOTERIA FANTOWA, GRY PLANSZOWE, ANIMACJE DLA DZIECI, ROZGRYWKI SZACHOWE

GODZ. 12.00: LICYTACJA



PLAŻA W SORKWITACH:

GODZ.14.00 - WIELKIE MORSOWANIE DLA WOŚP