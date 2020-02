Jest przetarg na największą inwestycję

Rusza największa inwestycja ostatnich lat, która ma być zrealizowana na terenie Mrągowa. 22 stycznia ogłoszony został przetarg na budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych. Na realizację zaplanowano ok. 28 milionów złotych.

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta. Oferty należy składać do 10 lutego br. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.mragowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.



- To największy projekt inwestycyjny w historii Mrągowa - mówi Stanisław Bułajewski, Burmistrz Miasta Mrągowo. - Jego realizacja ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi również przebudowę dróg w śródmieściu, a także pozwoli na wykorzystanie wielu terenów na potrzeby inwestycyjne i budownictwa. Przypomnę, że projekt w tej kadencji samorządu otrzymał dofinansowanie z NFOŚiGW, co niewątpliwie jest sporym sukcesem.



Przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie odcinków kanalizacji deszczowej będących w złym stanie technicznym oraz budowie nowych odcinków kolektorów o zwiększonej przepustowości. Inwestycja została podzielona na trzy etapy: etap I dotyczy przebudowy kolektora na odcinku od wypływu z jeziorka Magistrackiego do wylotu do jeziora Juno, etap II – przebudowy kolektora deszczowego odbierającego wody opadowe z os. Mazurskiego do rowów otwartych zlokalizowanych przy targowisku miejskim, etap III – budowy i przebudowy kolektora deszczowego na odcinku od ul. Brzozowej do projektowanego zbiornika retencyjnego. W ramach projektu zrealizowana zostanie budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych, budowa zbiornika retencyjnego oraz urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe, przebudowę rowu na wysokości targowiska miejskiego.



Inwestycja ma zakończyć się w 2022 roku. I choć finalnie kolektorów wód deszczowych na co dzień nie widać to pozwalają one zminimalizować ryzyko lokalnych podtopień.



Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. Wartość dofinansowania to ponad 16,6 mln. zł.



Źródło: www.mragowo.pl