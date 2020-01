"KOLEJ +" szansą na powrót pociągów do Mrągowa

Przedstawiciele samorządów z powiatu mrągowskiego chcą przywrócenia linii kolejowej nr 223 na trasie Czerwonka – Orzysz. Połączenie ma szansę znaleźć się na liście inwestycji w ramach rządowego programu.

Temat przywrócenia kolei w powiecie mrągowskim był przedmiotem spotkania lokalnych samorządowców zorganizowanego z inicjatywy Burmistrza Miasta Mrągowo, dr hab. Stanisława Bułajewskiego. Miało ono formułę dyskusji i wymiany opinii. A jego celem było wypracowanie wspólnej odpowiedzi na propozycję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina w sprawie współfinansowania reaktywacji linii kolejowej nr 223 na trasie Czerwonka – Orzysz w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028, który zakłada wniesienie 15 proc. wkładu własnego przez lokalne samorządy.



Samorządowcy wyrazili dobrą wolę w zakresie działań zmierzających do powrotu kolei do powiatu mrągowskiego. Reaktywacja linii kolejowej nr 223 na trasie Czerwonka – Orzysz to nie tylko przywrócenie ruchu pasażerskiego i towarowego, ale także szansa na rozwój turystyki.



W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów z terenu powiatu mrągowskiego: Stanisław Bułajewski - Burmistrz Miasta Mrągowo, Tadeusz Łapka - Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta Mrągowo, Barbara Kuźmicka – Rogala - Starosta Mrągowski, Piotr Piercewicz - Wójt Gminy Mrągowo, Wojciech Trawiński - Kierownik Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Mrągowo, Piotr Jakubowski - Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki, Józef Maciejewski - Wójt Gminy Sorkwity, Agata Naumowicz - Skarbnik Gminy Piecki.



Źródło: UM Mrągowo