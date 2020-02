Gmina Mrągowo z milionową dotacją na odnawialne źródła energii

Dobre wieści dotarły do Urzędu Gminy Mrągowo z Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd otrzyma prawie milion złotych wsparcia na odnawialne źródła energii. Inwestycje zostaną przeprowadzone w Szestnie, Marcinkowie, Kosewie i Bożem.

Zainteresowanie konkursem ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski było olbrzymie. Na liście rankingowej znalazło się 114 wniosków, z czego 63 zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Wniosek mrągowskiego samorządu znalazł się na 11. miejscu.



- W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Mrągowo”. Wartość projektu wyniosła ponad 1 milion złotych. Nasza koncepcja wykorzystania OZE dotyczyła instalacji fotowoltaicznych na Szkołach Podstawowych w Marcinkowie, Kosewie, Szestnie oraz na budynku oddziału przedszkolnego w Bożem. Dodatkowo w Kosewie i Bożem projektanci zaplanowali montaż pomp ciepła - informuje wójt Piotr Piercewicz.



Realizacja ma się rozpocząć w tym roku. Samorząd czeka na oficjalne podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. - Inwestycja poprawi efektywność energetyczną i jesteśmy przekonani, że stanie się także dobrym przykładem, że warto inwestować w OZE - ocenia Piercewicz.



Dokładna wartość projektu wynosi 1 079 553,78 zł. Wysokość dofinansowania to 913 574,71 zł, a wkład własny gminy - 165 979,07 zł.