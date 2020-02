Karambol na Warszawskiej. Seria zdarzeń drogowych na drogach powiatu mrągowskiego. Przyczyną m.in. alkohol [ZDJĘCIA]

W poniedziałek i wtorek na drogach powiatu mrągowskiego doszło do czterech zdarzeń drogowych. Niestety w dwóch przyczyną był m.in. spożywany przez kierowców alkohol.

fot. OSP Woźnice

Motocyklista na szczęście wyszedł ze zdarzenia bez uszczerbku na zdrowiu

Do pierwszego zdarzenia doszło w poniedziałek, 10 stycznia ok. godz. 21.00 na trasie Mrągowo - Karwie. - Kierujący pojazdem marki Scania chcąc ominąć przebiegającą przez jezdnię sarnę uderzył w przydrożne drzewo - mówi asp. Dorota Kulig, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. W efekcie samochód przewrócił się na drogę, zagradzając całą szerokość drogi. - Strażacy przybyli na miejsce zdarzenia udzielili rannym pierwszej pomocy. Zatamowali również wyciek paliwa i płynów eksploatacyjnych oraz odłączyli akumulator. W trakcie działań droga przez 3 godziny była zablokowana - informuje mł. kpt. Marcin Kordek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. W akcji ratowniczej uczestniczyły 3 zastępy JRG Mrągowo, OSP Grabowo, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz patrol policji.12 stycznia ok. godz. 14.00 na trasie Mikołajki - Woźnice kierujący motocyklem marki Suzuki na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Na szczęście motocyklista nie odniósł żadnych obrażeń. Uszkodzeniu uległa jedynie jego "maszyna". Kierujący był trzeźwy. Na miejscu pracowali m.in. strażacy z OSP Woźnice.Tego samego dnia przed godziną 16.00 oficer dyżurny mrągowskiej komendy otrzymał informację o zdarzeniu drogowym do którego doszło na trasie Mojtyny - Nawiady. - Kierowca Suzuki Swift na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze, a następnie wjechał w drzewo - relacjonuje Dorota Kulig.Mężczyznę zakleszczonego w pojeździe wydobyto i przetransportowano do szpitala. Tam okazało się, że nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci wyjaśnili prawdopodobną przyczynę zdarzenia. - Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo ustalono, że nie miał prawa jazdy, bo nigdy takich uprawnień nie zdobył - dodaje KuligDo kolejnego zdarzenia doszło dziesięć minut później na ulicy Warszawskiej w Mrągowie. Tam kierowca citroena najechał na tył poprzedzającego go forda, a ten siłą uderzenia został wepchnięty na opla, a ten na volkswagena, który uderzył w inny pojazd. Podczas interwencji policjanci sprawdzili stan trzeźwości wszystkich uczestników zdarzenia i wtedy okazało się, że sprawca kolizji miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.- W konsekwencji za spowodowanie kolizji mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 500 złotych i zatrzymano mu prawo jazdy - informuje rzeczniczka mrągowskiej policji.Obydwaj mężczyźni odpowiedzą za złamanie przepisów prawa. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości według kodeksu karnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów nawet do lat 15 przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten może być orzeczony to 3 lata. Ponadto osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeknie świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.