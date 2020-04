Przewoźnik zerwał umowę na komunikację

Firma obsługująca od 1 lutego 2019r. miejskie linie autobusowe w Mrągowie, rozwiązała umowę na świadczenie usług przewozowych. Przewoźnik tłumaczy swoją decyzję epidemią koronawirusa i wynikającymi z niej niekorzystnymi dla firmy warunkami.

Burmistrz Stanisław Bułajewski uspokaja mieszkańców i zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. – W tej chwili działa komunikacja zastępcza, chociaż w związku z epidemią większość kursów i tak jest zawieszona – mówi Stanisław Bułajewski. – Analizujemy zasadność jednostronnego zerwania umowy przez przewoźnika i rozważamy podjęcie kroków prawnych.

Firma jeszcze do niedawna obsługiwała miejskie linie autobusowe na zlecenie Urzędu Miejskiego. Na naszych ulicach pojawiła się w 2019 roku, gdy wygrała w przetargu siedmioletni kontrakt na wożenie pasażerów.

– Warto zaznaczyć, że przetarg, a także podpisanie umowy na świadczenie usług, miały miejsce w poprzedniej kadencji samorządu – mówi Stanisław Bułajewski. – Wartość umowy była około 3,5-krotnie wyższa od tej, która obowiązywała wcześniej.

30 marca właściciel firmy złożył w Urzędzie Miejskim pismo informujące o rozwiązaniu umowy na świadczenie usług. Swoją decyzję uzasadnił niemożliwością realizowania kursów, spowodowaną epidemią koronawirusa, która wpłynęła na zmniejszenie ilości połączeń czy prawie zerowe wpływy ze sprzedaży biletów.

– Jednostronne rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, bez pozostawienia Miastu transportu komunikacji miejskiej, traktuję jako podstawę do skierowania sprawy na drogę prawną. Sytuacja jest aktualnie analizowana – wyjaśnia Bułajewski. – Nie mogę pozwolić na to, by bez żadnych konsekwencji firma w ten sposób zrywała umowę. Liczę jednak, że dojdziemy do porozumienia i interwencja prawna nie będzie potrzebna. Gdyby jednak tak się stało, to mogę zapewnić, że niebawem wyłonimy nowego operatora, świadczącego usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie Mrągowa.

Źródło: UM Mrągowo