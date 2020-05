Miejskie przedszkola pozostaną zamknięte

Przedszkola w Mrągowie, których organem prowadzącym jest miejski samorząd, nie rozpoczną pracy 6 maja i do końca tygodnia na pewno pozostaną zamknięte. – Zarówno wymogi sanitarne, jak i aspekty organizacyjne nie pozwalają nam na tak szybkie otwarcie placówek – mówi burmistrz Stanisław Bułajewski. - Podobną decyzję podjęła większość samorządów w kraju.

29 kwietnia, na konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że pozytywne analizy liczby zachorowań i osób, które zwalczyły COVID-19, pozwalają przyspieszyć otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzje będą należeć do samorządów, ale od 6 maja placówki te mogą już wrócić do pracy.

– Zarówno aspekty sanitarne jak i organizacyjne nie pozwalają nam na tak szybkie otwarcie placówek – mówi burmistrz Stanisław Bułajewski. – Problemem są wielkości grup, dobór dzieci, obostrzenia w ograniczaniu kontaktów i utrzymania wymogów sanitarnych, a także możliwości kadrowe oraz zabezpieczenie w środki ochrony personelu. Rozwiązanie tych spraw wymaga czasu oraz współpracy z innymi organami administracyjnymi. Poza tym otwarcie żłobków i przedszkoli pod weekendzie majowym, gdzie grupy turystów przemieszczały się i nie do końca stosowały się do obostrzeń, jest moim zdaniem ryzykowne. Musimy również przyjrzeć się sytuacji związanej z epidemią, która nastąpi po otwarciu hoteli. Zdrowie mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest dla mnie najważniejsze. Swoją rekomendację przekażę również do prywatnych przedszkoli funkcjonujących w Mrągowie.

Burmistrz Bułajewski, jeszcze przed weekendem majowym, zwrócił się z prośbą do dyrektorów miejskich przedszkoli o oszacowanie zainteresowania powrotem dzieci do placówek. – Idealnie byłoby, gdyby przedszkola rozpoczęły pracę pod koniec maja, tak jak szkoły – dodaje Bułajewski. – Pozwoliłoby to nam na dobre przygotowanie obiektów do przyjęcia dzieci. Będziemy analizować sytuację i następny komunikat w tej sprawie wydamy w połowie miesiąca.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Źródło: UM Mragowo