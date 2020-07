Mrągowianin Mistrzem Polski w windsurfingu

Piotra Myszki pasjonatom windsurfingu przedstawiać nie trzeba. Pochodzący z Mrągowa zawodnik ma na swoim koncie wiele sukcesów międzynarodowych. Teraz do swojej kolekcji dorzucił kolejny złoty medal i tytuł Mistrza Polski

Przez dwa dni najlepsi polscy windsurferzy rywalizowali ze sobą na wodach Zatoki Gdańskiej. Były to pierwsze w tym roku zawody RSX i w dodatku o randze Mistrzostw Polski.

- To były wyjątkowe regaty w Sopocie bo prawdopodobnie były po raz ostatni - tym bardziej cieszę się z wygranej. Pogoda dopisała, mieliśmy każde warunki wiatrowe, 6 wyścigów, a na starcie 24 mężczyzn. Emocje do pełna były w każdym wyścigu, a walka trwała do samego końca - relacjonuje Piotr Myszka.

Mrągowianin, reprezentujący obecnie barwy klubu AZS AWFiS Gdańsk wyprzedził na podium kolejno: Radosława Furmańskiego (Dobrzyński Klub Żeglarski) i Przemysława Miarczyńskiego (SKŻ Ergo Hestia Sopot). - Rywalizacja z Piotrkiem była zacięta, nawzajem wymienialiśmy się na 1 i 2 miejscu, jednak to on okazał się lepszy wygrywając większa ilość wyścigów - komentuje rywalizację z mistrzem srebrny medalista zawodów.

Piotr Myszka podkreśla, że ten sezon jest wyjątkowy. - Mieliśmy być w Japonii na Igrzyskach, a jesteśmy w domu - przypomina. Do tego Polski związek Żeglarski poinformował, że rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej Mistrzostwa Polski prawdopodobnie były ostatnimi w tej klasie.



Wojciech Caruk